3 تريليونات دينار تخصيصات لمزارعي الحنطة والشعير

اعلنت لجنة الزراعة النيابية عن تخصيص مبلغ 3 تريليونات دينار لتغطية مستحقات الفلاحين عن تسويق محصولي الحنطة والشعير الذي بدأ قبل ايام.



وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري، في تصريح صحفي :" ان تخصيص هذا المبلغ جاء خلال الاجتماع الاخير لخلية الازمة النيابية الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور رؤساء اللجان النيابية وممثلي الوزارات ذات العلاقة".



واوضح الشمري :" ان الاجتماع اقر بضرورة الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين بمدة لا تزيد على سبعة ايام، من اجل تشجيعهم على زراعة المحاصيل الستراتيجية التي حققت الاكتفاء الذاتي ".



وكان وزير الزراعة صالح الحسني قد اعلن في وقت سابق ان العراق بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة المحلية لاول مرة منذ خمسين عاماً.

