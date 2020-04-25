الهجرة تستعد لإغلاق مخيم للنازحين في نينوى .. بانتظار تخصيصات مالية

تستعد وزارة الـهـجـرة والمـهـجـريـن، لاغــلاق مـخـيـم الـسـلامـيـة للنازحين فــي مـحـافـظـة نـيـنـوى، بـعـد ان ابـــدت 100 اســـرة رغـبـتـهـا بــالــعــودة الـى مناطقها.



وقال المتحدث الرسمي باسم الـوزارة، علي عباس :" ان الـوزارة تسعى لاغلاق المخيم حال توفر التخصيصات المالية وتوزيعها بين جميع الأسر النازحة وحل جميع مشكلاتهم سواء الامنية او سواها".



واضاف عباس: "سيتم بحث آلية عودة الاسر المتبقية على وفق جدول زمني لحل المشكلات واعادتها الى مناطقها الاصلية ، وستتحمل الوزارة نفقات نقل الاثاث الخاص بها ".



واوضح :" ان المخيم شهد عـودة نحو ٥٠٠ نـازح الـى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى ، وتحديداً في مناطق البعاج والقيروان والكسك و مار وسنجار وربيعة".

