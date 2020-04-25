نائب بصري : الموارد المائية مسؤولة عن ارتفاع الملوحة في مياه المحافظة



حمل النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي ، وزارة الموارد المائية مسؤولية ارتفاع الملوحة في مياه البصرة.



وقال الخزعلي في بيان صحفي :" ان وزارة الموارد المائية تتحمل مسؤولية ما يحصل في مياه البصرة خاصة في قضاء المدينة ، فضلاً عن عدم جدية الوزارة في اقامة سد على شط العرب، رغم موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المشروع ".



واوضح :" ان ارتفاع نسبة الاملاح في نهر الفرات ادى الى تغيير في بيئة النهر وعدم صلاحيته للشرب فضلاً عن تلوث المياه بسبب عدم غلق المنافذ من الاهوار الى النهر"، داعيا الى اطلاق حملة استثائية لغلق مبازل مياه الاهوار التي تصب في نهر الفرات .

