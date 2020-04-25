بابل تستعد لتسويق 350 الف طن من الحنطة هذا الموسم

أعلنت مديرية زراعة بابل انطلاق عملية حصاد محصول الحنطة لموسم هذا العام والمباشرة بالتسويق لفروع وزارة التجارة في المحافظة.



وقال مدير اعلام المديرية احمد الطريحي :" ان المحافظة باشرت بعملية الحصاد لمحصول الحنطة في جميع المناطق المزروعة بالاقضية والنواحي والبالغة مساحتها 305 الاف دونم ".



واضاف الطريحي :" ان مديرية الزراعة تتوقع تسويق 350 الف طن ، اذ ان كل دونم ستكون غلته طنا و250 كيلو غراما من الحنطة ".



واشار الى :" ان استقبال المحصول سيكون عبر المنافذ الخمسة متمثلة بسايلو الحلة الجديد وسايلو الحلة القديم والمرادية والمدحتية والمشروع ، حسب الآلية والجدول الزمني الموضوعين من قبل مديرية الزراعة لضمان انسيابية تسويق المحصول".

