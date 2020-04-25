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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 نيسان 2020 10:00 ص

جدل عنيف بين "المثنى" ووكيل وزير الصحة حول سلالة أوروبية لكورونا بالعراق

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تضارب الجدل بين دائرة صحة المثنى ووزارة الصحة، حول وجود سلالة أوروبية لكورونا بالعراق، بينما نفى وكيل وزير الصحة هاني العقابي ذلك الكلام.

فقد حذر مدير عام صحة المثنى عون المالكي من دخول سلالة أوروبية من فيروس كورونا هي "الأشد خطورة" للمحافظة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخرا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن محافظ المثنى أحمد منفي تسجيل حالة وفاة بالفيروس لشاب يعاني الفشل الكلوي الجمعة لترتفع حالات الوفاة في المحافظة جراء مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس إلى حالتين.

من جهته، أكد هاني العقابي وكيل وزير الصحة في لقاء تلفزيوني الجمعة عدم وجود سلالة متطورة من فيروس كورونا في العراق قادمة من أوروبا.

وأشار إلى أن الشاب المتوفى أصيب بالفيروس ولم يذهب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وفضل استخدام الأدوية على مسؤوليته الخاصة حتى تدهورت صحته وذهب إلى المستشفى وتوفي هناك.

وأكد في لقائه مع برنامج "تحت خطين" أن الشاب لم يكن قادما من أوروبا ولم يخالط أوروبيين وكان يعيش داخل محافظة المثنى.

ودعا العقابي دائرة صحة المثنى إلى "عدم التهويل" لأن ذلك "قد يؤثر على الوضع العام في البلد وعلى نفسية المواطنين".

وأكد أنه ليس في العراق مختبرات جينية لمعرفة سلالات الفيروسات.

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بالفيروس وثلاث وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات في عموم العراق 1708 حالات والوفيات 86.

وانتقد وكيل وزارة الصحة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي في البرنامج عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية في فترة رفع الحظر الجزئي.

وتصاعدت في العراق الخميس والجمعة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمقارنة بالأسبوع الأخير من حظر التجوال المشدد.

ومن المقرر أن تعقد خلية الأزمة اجتماعا عاجلا خلال الـ 72 ساعة القادمة من أجل إعادة تقييم الوضع ودراسة إمكانية إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال الكلي في العراق.


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