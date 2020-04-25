مصدر : حسين سعيد الاقرب لمنصب وزير الشباب والرياضة

أعلن مصدر مقرب من النجم الدولي السابق حسين سعيد، ان حظوظ النجم السابق تزايدت للظفر بمنصب وزير الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر :" ان حسين سعيد بات المرشح الاقوى والاقرب لمنصب وزير الشباب والرياضة ".



واضاف :" ان هناك توافقا كبيرا على سعيد، في الوقت الذي تلاشت فيه حظوظ النجم الدولي السابق احمد راضي ".



يذكر ان كتلا سياسية ، سبق ان رشحت النجم الدولي السابق حسين سعيد لمنصب وزير الشباب والرياضة في حكومة محمد توفيق علاوي، الا انه اعتذر عن قبول الترشيح لاسباب قال في حينها ، انها اسباب خاصة به .