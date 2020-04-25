نائب: بلاسخارت تتدخل لفرض شخصيات في الحكومة المقبلة.. والصيدلي للكاظمي: لا تبدأ مشوارك بالخضوع

اتهم النائب عن محافظة نينوى ميزر حمادي السلطان، ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت بالتدخل لصالح أطراف سياسية في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال السلطان في منشور على " فيسبوك"، إنه "عندما تصل الأمور إلى تشكيل حكومة المكلف مصطفى الكاظمي إن ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت تفرض رائيها لصالح جهات سياسية ".

وأضاف "فاعلم بأن الأمل في تشكيل حكومة منقذة للبلاد أصبحت سراب".

من جانبه، دعا النائب عن محافظة نينوى محمد إقبال الصيدلي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى عدم الخضوع والتراخي خلال مشوار مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال الصيدلي في تغريدة على " توتير"، "ندعو الكاظمي للنظر بكلتا عينيه وليس عينا واحده، كن عادلا، فأزمتنا في العدل".

وأضاف، "ولا تبدأ مشوارك بالخضوع والتراخي، نحترمك، ونحترم بعض الشرفاء في كابينتك التي عرضتها، ولكن أسفنا انك عدت للبرك الآسنة"..

وتابع "الشباب نزفت دما لأجل التغيير وليس لتعظيم السلطة والأموال بيد من فسد".

بينما كشف النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان، عن وجود خلاف من قبل بعض الكتل السياسية على عدد من الأسماء المطروحة ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، متوقعاً عقد جلسة منح الثقة الاسبوع المقبل نتيجة ذلك الخلاف.



ونوه التعيبان إلى أن الكتل السياسية سيما في المكون الشيعي، ستعقد اجتماعاتها لغرض التوصل الى اتفاق بشأن الاسماء المطروحة والتي قال انها يفترض ان تكون قادرة على إدارة الوزارات بالمرحلة المؤقتة والحرجة.

يذكر أن مصادر مطلعة قد أفادت بانتهاء اجتماع لزعماء القوى الشيعية، عقد في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، وتم الاتفاق على تحديث اسماء الكابينة الوزارية لمصطفى الكاظمي.



