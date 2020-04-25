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السبت, 25 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 25 نيسان 2020 09:30 ص

نائب يدعو لعدم منح الاكراد أية وزارة سيادية في حكومة الكاظمي

كريم عليوي
دعا النائب  كريم عليوي، الى عدم منح القوى السياسية الكردية وزارة سيادية في الحكومة المقبلة، لحين تنظيم العلاقة والشراكة الحقيقية في القضايا المصيرية المرتبطة بعمل تلك الوزارات كقانون النفط والغاز والقوانين المرتبطة بالعمل الخارجي والتخطيط الستراتيجي وتوزيع الثروات.

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان تجاربنا السابقة مع القوى الحزبية الكردية في مجال العلاقات الخارجية حين منحت لهم وزارة الخارجية ، والقضايا المالية حين منحت لهم وزارة المالية ، كانت تجارب فاشلة وعمل اولئك الوزراء لخدمة مصالح الاقليم فقط والاحزاب التابعين لها، دون مراعاة انهم وزراء في حكومة اتحادية ".

واكد النائب :"  ان وزارات النفط والتخطيط والمالية والخارجية ترتبط جميعها بخدمات ستراتيجية تمثل العصب الاساس للدولة العراقية واركانها ، وتجاربنا السابقة كانت لها تبعات سلبية ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم، بالتالي فان الاصرار على منح وزارة سيادية الى القوى الحزبية الكردية وخاصة وزارة المالية ، معناه ان قوت الشعب العراقي ورواتب الموظفين بالمرحلة المقبلة ستذهب مهب الريح، وتضيع ثروات الشعب وخيراته لخدمة شخوص معدودين في احزاب الاقليم".

وشدد، على انه سيعمل مع القوى الوطنية في مجلس النواب بكل قوة لمنع تمرير اي وزير يمثل الاحزاب الكردية للوزارات السيادية، مؤكدا :" ان كل من يدعم تلك الخيارات فهو يتحمل المسؤولية التأريخية والاخلاقية والمجتمعية مع الجماهير التي خرجت للاصلاح والمطالبة بالخدمات والقضاء على البطالة وتحسين معيشة الطبقات الكادحة والفقيرة ".
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