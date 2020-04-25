بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 25 نيسان 2020
آخر الأخبار
الوزارات الأمنية شاغرة في حكومة المكلف.. ونائب كردي: أبلغنا الكاظمي بأن حصتنا 3 وزارات الزيادي: "المكلف" يواجه صعوبة كبيرة.. والجبوري: فشل الكاظمي سيجبر البرلمان على حل نفسه مشاورات للمضي بحكومة الكاظمي.. ومراقبون: خطوات الكاظمي مزيج من منهج العبادي وبرنامج الزرفي بابل تسجل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا أمريكا تعتزم إرسال جنودها إلى العراق في الصيف المقبل التركمان يقدمون شروطا للكاظمي لتمثيلهم بالحكومة بعد اجتماعها مع الكاظمي.. القوى الشيعية تطالب بمرشحين آخرين والسنة والأقليات يرفضون أيضا جدل عنيف بين "المثنى" ووكيل وزير الصحة حول سلالة أوروبية لكورونا بالعراق نائب: بلاسخارت تتدخل لفرض شخصيات في الحكومة المقبلة.. والصيدلي للكاظمي: لا تبدأ مشوارك بالخضوع محافظ صلاح الدين يوجه بعزل منطقة بني سعد بالكامل بسبب كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 25 نيسان 2020 09:24 ص

محافظ صلاح الدين يوجه بعزل منطقة بني سعد بالكامل بسبب كورونا

كورونا-العراق
وجه محافظ صلاح الدين، اليوم السبت، بعزل منطقة بني سعد بالكامل بعد تسجيل اصابة ثانية بفيروس كورونا.

وقالت خلية الأزمة في المحافظة، إنه تم عزل منطقة بي سعد جنوبي صلاح الدين بعد التأكيد من اصابة شخص بفيروس كورونا فيها، مشيرةً، إلى أن المصاب شارك بحقل زفاف في المنطقة.

واوضحت، أن الكوادر الصحية قامت بتطويق المنطقة واتخاذ الاجراءات اللازمة لفحص الملامسين وتعفير الاحياء السكنية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة الموارد المائية

مسؤول حكومي يوضح سبب انخفاض منسوب نهر ديالى 25 نيسان 2020 02:28 م

صرف الرافدين

مصرف الرافدين يدعو دوائر معينة لتفعيل الماستر كارد وصرف رواتبها إلكترونيا 25 نيسان 2020 02:00 م

كورونا-العراق

بابل تسجل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا 25 نيسان 2020 12:34 م

المرور

السليمانية تطبق نظام الفردي والزوجي للسيارات الخاصة 25 نيسان 2020 11:16 ص

الزراعة النيابية

3 تريليونات دينار تخصيصات لمزارعي الحنطة والشعير 25 نيسان 2020 10:23 ص

الهجرة والمهجرين

الهجرة تستعد لإغلاق مخيم للنازحين في نينوى .. بانتظار تخصيصات مالية 25 نيسان 2020 10:21 ص

فالح الخزعلي

نائب بصري : الموارد المائية مسؤولة عن ارتفاع الملوحة في مياه المحافظة 25 نيسان 2020 10:12 ص

الحنطة والشعير

بابل تستعد لتسويق 350 الف طن من الحنطة هذا الموسم 25 نيسان 2020 10:09 ص

التعليقات