محافظ صلاح الدين يوجه بعزل منطقة بني سعد بالكامل بسبب كورونا

وجه محافظ صلاح الدين، اليوم السبت، بعزل منطقة بني سعد بالكامل بعد تسجيل اصابة ثانية بفيروس كورونا.



وقالت خلية الأزمة في المحافظة، إنه تم عزل منطقة بي سعد جنوبي صلاح الدين بعد التأكيد من اصابة شخص بفيروس كورونا فيها، مشيرةً، إلى أن المصاب شارك بحقل زفاف في المنطقة.



واوضحت، أن الكوادر الصحية قامت بتطويق المنطقة واتخاذ الاجراءات اللازمة لفحص الملامسين وتعفير الاحياء السكنية.