سلام الشمري يرجح عرض كابينة الكاظمي للتصويت بجلسة نيابية قبل نهاية الشهر الحالي



قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري إن عرض كابينة المكلف مصطفى الكاظمي للتصويت بجلسة نيابية سيتم قبل نهاية الشهر الحالي.



وقال في بيان صحفي ان الاجتماع الاخير للقوى السياسية مع المكلف وضع النقاط على الحروف والتوافق وصل لمراحله النهائية حول تشكيلته الحكومية للفترة المقبلة.



واضاف الشمري ان عرض اسماء المرشحين والتوافق على الكثير منها خطوة مهمة الإسراع بالتصويت والانتهاء من هذا الملف والتركيز على الملفات المهمة الأخرى التي ينتظر الشعب تنفيذها.



وشدد على ضرورة أن تعي الكتل السياسية حساسية الوضع الحالي وعدم تحمله إخفاقا جديدا بهذا الملف خاصة وأن كثرة تسمية المكلفين دون نتائج ملموسة اضعف العملية السياسية في البلاد.