بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 نيسان 2020 04:50 م

3 وفيات و5 إصابات بكورونا بين العراقيين في الخارج

كورونا في العراق
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث وفيات وخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا بين العراقيين في خارج البلاد.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و 5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

وأضاف أن "العدد الكلي للمصابين العراقيين خارج البلاد بلغ 247 بينها 31 وفاة و59 حالة شفاء".
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