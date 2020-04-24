صحة النجف تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان، "نعلن للأخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 110 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 28 نموذج ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و30 نموذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".

وأضاف البيان، أنه "تبين من خلال الفحوصات وجود خمس عينات حاملة للفيروس في مناطق مختلفة من المحافظة وعلى النحو التالي :-

- حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في /النجف - الكوفة – حي ميسان

- حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في / النجف – المشخاب – راك الحصوة

- حالتان مشتبه بهما خاضعتان للتحريات الوبائية الاولى في ناحية القادسية والثانية في ابو صخير".

وتابع: "وبذلك يكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

301 حالة مؤكدة

221 شفاء

5 حالات وفاة".

ودعت الدائرة، المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".



