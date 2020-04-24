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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 02:38 م

ثلاثة اقضية في صلاح الدين ترفض دمجها في دائرة انتخابية واحدة

محافظة صلاح الدين

رفضت اقضية بيجي وطوز خرماتو والشرقاط  التابعة لمحافظة صلاح الدين، دمجها بدائرة انتخابية واحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة، واكد مسؤولوها المحليون ان الدمج  يضيع  استحقاقات مكوناتها.

وقال محمد محمود الجبوري قائمقام قضاء بيجي، شمالي صلاح الدين، :" ان قرار دمج الاقضية الثلاثة  في دائرة انتخابية واحدة، يعد قراراً سياسيا بحتا ولا يمثل آراء وارادة جماهير الاقضية التي تطمح بوجود ممثلين لها في البرلمان القادم"، محذرا من ضياع استحقاقات المكونات ما لم يحدد كل قضاء في صلاح الدين كدائرة انتخابية واحدة .

فيما اكد  نائب رئيس مجلس طوزخرماتو المنحل علي هاشم :" ان دمج  قضاء الطوز بدائرة انتخابية واحدة مع قضاءي الشرقاط وبيجي امر مرفوض وذلك لخصوصية القضاء  وتنوعه القومي وبعده عن اقضية المحافظة الاخرى".

من جهته  بين  قائمقام قضاء الشرقاط خيرالله مجيد  :" ان مطالب المتظاهرين والمواطنين عامة ، هي الدوائر الانتخابية المتعددة ، ويجب اخذها بمحمل الجد واعتبارها خارطة عمل لانهاء مشاكل الوحدات الادارية وتلافي التهميش القومي والطائفي".

ف.ا
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