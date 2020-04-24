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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 02:28 م

نائب عن ديالى : الهجمات الارهابية الاخيرة دقت ناقوس الخطر على امن المحافظة

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

حذر النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري من اتساع رقعة الهجمات الارهابية في المحافظة ، داعياً الى تكثيف عمل الاجهزة الاستخبارية.

وقال المعموري في بيان صحفي :" ان الخروقات الامنية المتكررة التي حصلت في محافظة ديالى مؤخراً  وادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من القوات المسلحة ، دقت ناقوس الخطر وكشفت عن نقاط ضعف تتطلب معالجات سريعة لضمان امن المحافظة ".

واضاف :" ان المناطق  مترامية الاطراف في محافظة ديالى تحتاج الى قطعات عسكرية اضافية لسد ثغراتها الامنية " ، مشيرا الى  حاجة القطعات العسكرية الموجودة في المحافظة الى تجهيزات ومعدات رصد ومتابعة كالنواظير الحرارية واجهزة الاستطلاع الاخرى .

ف.ا
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