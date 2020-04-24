نائب عن ديالى : الهجمات الارهابية الاخيرة دقت ناقوس الخطر على امن المحافظة

حذر النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري من اتساع رقعة الهجمات الارهابية في المحافظة ، داعياً الى تكثيف عمل الاجهزة الاستخبارية.

وقال المعموري في بيان صحفي :" ان الخروقات الامنية المتكررة التي حصلت في محافظة ديالى مؤخراً وادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من القوات المسلحة ، دقت ناقوس الخطر وكشفت عن نقاط ضعف تتطلب معالجات سريعة لضمان امن المحافظة ".



واضاف :" ان المناطق مترامية الاطراف في محافظة ديالى تحتاج الى قطعات عسكرية اضافية لسد ثغراتها الامنية " ، مشيرا الى حاجة القطعات العسكرية الموجودة في المحافظة الى تجهيزات ومعدات رصد ومتابعة كالنواظير الحرارية واجهزة الاستطلاع الاخرى .





ف.ا