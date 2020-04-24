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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 نيسان 2020 02:16 م

القوائم المسربة لكابينة الكاظمي ليست صحيحة.. ومطالبات بالترفع عن المطالب الحزبية والشخصية

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أكد سياسيون، أن القوائم المسربة لكابينة مصطفى الكاظمي الوزارية غير صحيحة، مشيرين إلى أن المكلف مصطفى الكاظمي مازال في طور المباحثات مع الأطراف السياسية بشأن التشكيلة الوزارية.

من جانبه، قال النائب فاضل الفتلاوي، إن الكثير من القوائم التي تم نشهرها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام على انها قوائم خاصة بالتشكيلة الوزارية، إلا أن الأمر غير صحيح.

وأضاف أن الكابينة الوزارية لم يتم الانتهاء منها ويوجد أي إعلان عن أسماء الشخصيات التي تم اختيارها للتشكيلة الوزارية الجديدة.

وبين أن مصطفى الكاظمي مازال في طور المباحثات مع الكتل والأطراف السياسية لاختيار كابينته وتقديمها إلى مجلس النواب.

كما أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أن الأسماء المتداولة في حكومة الكاظمي مجرد اقتراحات لازالت قيد البحث والتفاوض.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، إن "الأسماء المتداولة لشغل وزارات الحكومة المرتقبة للسيد الكاظمي غير دقيقة وغير محسومة، بل إن بعضها مجرد اقتراحات لا زالت قيد البحث والتفاوض".

وانتشرت وثائق تتضمن أسماء وزراء مرشحين للكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عبر وسائل الاعلام.

كما أكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، أن الكابينة الوزارية المسربة لتشكيلة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، هي غير نهائية، والمفاوضات مازالت مستمرة لحسم هذا الملف، بأسرع وقت.

وقال السعدي، إن "الحوارات مازالت مستمرة مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بشأن الكابينة الوزارية، وحتى الساعة لا يوجد اي شيء رسمي بشأن الكابينة الوزارية، فهذه القائمة ممكن أن تتغير وفق المفاوضات الجارية"، مؤكدا ان "القوى السياسية مازالت مجمعة على دعم وتمرير الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي".

وأضاف ان "القائمة التي سُربت هي غير نهائية، والكاظمي لم يعلن عنها بشكل رسمي، ومن الممكن اجراء تغييرات فيها وفق المفاوضات والحوارات، القائمة حالياً"، مبينا ان "القوى السياسية الشيعية، داعمة لتمرير الحكومة الجديدة، وهي باجتماعات دائمة مع الكاظمي".

في ذات السياق، طالبت كتلة التغيير النيابية، الكتل السياسية بالترفع عن مطالبها الحزبية والسياسية والإسراع في تشكيل الحكومة.

وقال رئيس الكتلة، يوسف محمد صادق، إن "المفاوضات جارية بين رئيس الـوزراء المكلف والقوى السياسية من اجل التوصل الى تشكيلة نهائية لعرضها على جلسة منح الثقة البرلمانية".

ودعا صادق، الكتل السياسية إلى "الترفع عن مطالبها الحزبية والشخصية للإسراع بتشكيل الحكومة والعمل على تقديم مصلحة البلد ومواجهة التحديات من خلال منح الثقة لحكومة ذات صلاحيات مطلقة لإيجاد الحلول للمشكلات في القطاع الاقتصادي والصحي".

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