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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 نيسان 2020 01:56 م

ترامب: وصفة لتدمير فايروس كورونا خلال دقيقة واحدة

ترامب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.

ووصفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس انتشار عدوى "كوفيد -19" رسميا بالجائحة، وأعلنت أحدث بياناتها تسجيل أكثر من 2.7 مليون إصابة في العالم، ووفاة أكثر من 175 ألف شخص.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه من الغريب أن معظم الولايات التي تواجه مشكلات سواء بالنسبة لمعدات الحماية الشخصية وكمية اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس يكون حكامها من الديموقراطيين، مشيرا إلى أن الولايات الديموقراطية "الزرقاء" لا تريد أن تعيد فتح الأعمال بها.

وعند سؤاله عن تطور العمل في الوصول إلى لقاح لعلاج الفيروس، قال ترامب إن العديد من الشركات تعمل على الأمر بالتعاون مع منظمة الـ FDA وأنه لا يريد تحديد نطاق زمني للوصول إلي العلاج أو اللقاح المؤكد فعاليته.

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