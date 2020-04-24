الصحة العالمية تكشف «مأساة إنسانية » في دور رعاية المسنين بسبب كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن “مأساة إنسانية لا يمكن تصورها” تدور في مرافق رعاية طويلة الأجل في جميع أنحاء أوروبا ، حيث يتم تسجيل ما يصل إلى نصف جميع الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في بعض البلدان.



وقال هانز كلوجن مدير الفرع الوروبي لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي افتراضي نظم في كوبنهاغن ، مقر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أن الوضع «مقلق للغاية».

وبحسب تقديرات المؤسسة ، فإن «ما يصل إلى نصف الوفيات من فيروس كورونا كانوا من سكان مرافق الرعاية طويلة الأجل»، ومن ضمن 444 حالة وفاة مسجلة حتى 13 أبريل في أيرلندا ، تم تسجيل 55.2٪ في هذا النوع من المنشآت.



ومن ناحية اخرى أفادت فرنسا في 15 ابريل أن 49.4٪ من الضحايا يقيمون في دور رعاية ، بحسب الأرقام التي نقلتها منظمة الصحة العالمية إلى وكالة فرانس برس. ووفقًا لتقديرات Care England ، أكبر منظمة مساعدة شخصية بريطانية تمثيلية ، توفي ما يصل إلى 7500 شخص في مرافق الرعاية طويلة الأجل ، ويعد هذا أكثر بخمس مرات من الأرقام الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك تبلغ نسبة الوفيات في دور رعاية المسنين في البرتغال وإسبانيا 33٪ و 53٪ على التوالي ، وفقًا لحسابات الشبكة الدولية لسياسة الرعاية طويلة الأجل.



محنة رهيبة

بالنسبة لهانز كلوج ، «هناك حاجة عاجلة لإعادة التفكير وتكييف العمليات» لهذه المؤسسات في مواجهة الوباء. ويشمل ذلك تحديد أولويات الفحص وتجهيز مقدمي الرعاية وتنظيم وحدات خاصة لمرضى كوفيد-19، حتى قبل ظهور الحالات الأولى. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المرافق وضع خطط للوقاية من العدوى ومكافحتها لأنه ، كما أكد هانز كلوغ ، «حتى في كبار السن الذين يعانون من الهشاشة ويعيشون مع العديد من الأمراض المزمنة ، فإن الكثيرين لديهم فرصة جيدة للتعافي إذا تلقوا رعاية جيدة».



ويعد سكان دور رعاية المسنين معرضون بشكل خاص للفيروس. وقال هانز كلوج «إن تقدمهم في العمر ، والأمراض الكامنة ، والتحديات المعرفية المتعلقة بفهم واتباع نصائح الصحة والنظافة الصحية بسبب الإعاقة الذهنية أو الخرف ، على سبيل المثال ، تعتبر كلها عوامل خطر أعلى».



وقال مايكل ريان ، مدير الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ، يوم الأربعاء ، إن على البلدان إيجاد حلول لحماية المسنين والضعفاء دون تركهم معزولين تماماً، وأضاف«هناك الكثير والكثير من كبار السن الذين يعيشون في مرافق رعاية طويلة الأجل يشعرون ، في أحسن الأحوال ، بالوحدة ، وكانت الأسابيع القليلة الماضية محنة رهيبة بالنسبة لهم ، وفي نفس الوقت أصبحوا معزلين لكنهم يعيشون أيضا مع التهديد المستمر للإصابة بهذا المرض».



ومن المهم أن تستجيب مرافق الرعاية طويلة الأمد «بسرعة كبيرة» لاستئصال المرض عند أول علامة للعدوى ، مع التأكيد على الحاجة إلى موظفين مدربين تدريباً كافياً.



وقد تم تسجيل ما يقرب من نصف الحالات المبلغ عنها من كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم في منطقة منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، والتي تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ وتشمل 53 دولة متنوعة مثل روسيا وأندورا، وتوفي 110،000 شخص هناك.