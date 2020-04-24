إخماد حريق نشب بسوق لبيع المواد الغذائية بشارع الكويت بالبصرة

اندلع حريق كبير في إحدى أسواق بيع المواد الغذائية والألبان بشارع الكويت في منطقة البصرة العراقية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشب الحريق في 7 بسطات بمنطقة العشار مركز المحافظة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن الحريق تسبب في إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى إخماد النيران التي نجمت عن الحريق.



وقال مدير الدفاع المدني في محافظة البصرة، العميد تحسين علي ساري، إن فرق الإطفاء سيطرت على حريق نشب في 7 بسطات بشارع الألبان، قرب شارع الكويت في منطقة العشار.

وأضاف أن الحريق لم ينتج عنه حدوث أية أضرار بشرية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث.

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