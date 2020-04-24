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الجمعة, 24 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 نيسان 2020 01:00 م

فايروس كورونا يواصل الانتشار ويصيب أكثر من 2.7 مليون شخص حول العالم

كورونا
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم، بأن الحصيلة العالمية للإصابات تجاوزت 2,7 مليون شخص، بارتفاع بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.

وسجلت الجامعة في "اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا".

وأضافت الجامعة، أن "الجائحة التي شملت 185 دولة، أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا".

ولم يطرأ أي تغير على قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء أو تسلسلها، حيث تبقى الولايات المتحدة على رأسها مع نحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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