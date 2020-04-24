الطفيلي يكشف عن تعثر المفاوضات مع الكاظمي

كشف النائب سالم طحمير الطفيلي، اليوم الجمعة، عن تعثر المفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لمجموعة أسباب.

وقال الطفيلي، إن "المفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تتعثر بسبب مطالب بعض الكتل التي فوضت رئيس الوزراء باختيار الوزراء بداية وطالبت باستحقاق انتخابي لاحقاً"، معرباً عن أمله بـتجاوز المصاعـب وعـرض كابينة المكلف على البرلمان في الأسبوع المقبل".

وأضاف، أن "بعض الكتل لا تعي الظروف التي يمر بها البلد اقتصاديا وصحياً"، لافتاً إلى "أنه في حال فشل الكاظمي في تمرير حكومته يمكن الابقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لإدارة البلاد خلال هذه الفترة".