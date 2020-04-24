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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 12:05 م

اقتصادي يحذرمن تبعات طباعة عملات محلية ويقترح الاستدانة

غدير العطار


حذر عضو المجلس الاقتصادي العراقي، غدير العطار، من خطورة تأييد الحكومة لبعض المقترحات القاضية بطبع عملات محلية خارج غطاء البنك المركزي العراقي، مقترحًا حلًا آخر غير الطباعة النقدية .

 وقال العطار، في بيان: أن» طبع العملة دون غطاء كارثة وفيها مجالات كبيرة للفساد، إضافة إلى فقدان العملة الوطنية لقيمتها مقابل الذهب».

وأشار إلى أن» الموضوع عبارة عن مغامرة خطيرة وتنعكس أضرارها على الشريحة الوسطى اكثر من سواها». مبينًا «أن العراق قادر على عبور هذه الأزمة وهي مؤقتة مهما طال أمدها».

واقترح العطار بأن «تتم الاستدانة من مبالغ الاحتياط في البنك المركزي العراقي، على ان يتم التسديد فور تعافي النفط الخام في الأسواق العالمية وانتهاء أزمة فيروس كورونا».

ف.ا

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