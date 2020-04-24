بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 نيسان 2020 12:04 م

القضاء الألماني يحاكم داعشياً بتهمة الإبادة ضد الإيزيديين

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يبدأ القضاء الألماني، اليوم الجمعة، محاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الأيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

والرجل الذي قالت السلطات، إنه يدعى طه ال-ج. ويبلغ من العمر 37 عاماً، متهم أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر. وسيمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت.

وتمثل زوجته جنيفر فينيش منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة التي تركها الزوجان تموت عطشاً في مدينة الفلوجة العراقية في 2015.

وكان بدء جلسات محاكمتها في نيسان 2019 اعتبر أول محاكمة في العالم لممارسات ارتكبها التنظيم الإرهابي ضد الأيزيديين، القلية الناطقة باللغة الكردية في شمال العراق، التي اضطهدها الإرهابيون بدءاً من 2014.

وأدلت والدة الطفلة التي قالت الصحف إنها تدعى نورا، بإفادتها مرات عدة في ميونيخ تحدثت خلالها عن المعاناة التي عاشتها مع طفلتها رانية.

ويفيد محضر الاتهام أن طه ال-ج. التحق منذ اذار 2013 بصفوف تنظيم داعش وشغل حتى العام الماضي وظائف عديدة في التنظيم في مدينة الرقة السورية وكذلك في العراق وتركيا.

ويتهمه القضاء الألماني خصوصاً بأنه "قام في نهاية ايار وبداية حزيران 2015، بشراء كرقيق"، سيدة من الأقلية الأيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الضطهاد بما في ذلك التجويع.

وخلال صيف 2015، "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على فرشة، بربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، بدرجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقاً خطيرة في قدميها.

واعتقل المتهم في اليونان في 16 ايار 2019 وتم تسليمه إلى ألمانيا في 09 تشرين الاول وأوقف في اليوم التالي.
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