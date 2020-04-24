بعد خراب الاقتصاد .. لجنة برلمانية تريد جذب المستثمرين !



اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن اجراءات جديدة لتسهيل جذب المستثمرين لانعاش الاقتصاد العراقي في ظل انهيار اسعار النفط.



وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح صحفي :" ان لجنة الاستثمار ، بالتعاون مع وزارة التخطيط ، عملت على تقليص الروتين الملل والطارد للمستثمرين المحليين والاجانب "، مبينة :" ان تخفيف الاجراءات الادارية يعد خطوة نحو دعم القطاع الصناعي والاستثمار".



واضافت الحامدي :" ان وزير التخطيط ابلغ اللجنة بأنه سيوقع على جميع المشاريع ضمن خطة المشروع الوطني لتشغيل الشباب لدعم الاقتصاد العراقي ، مشيرة الى :" ان خطوة دعم المشروع الوطني ستسهم في تفعيل جوانب اقتصادية مهمة خلال المرحلة القادمة".



ف.ا