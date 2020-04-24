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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 11:38 ص

بعد خراب الاقتصاد .. لجنة برلمانية تريد جذب المستثمرين !

لجنة الاقتصاد

اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن اجراءات جديدة لتسهيل جذب المستثمرين لانعاش الاقتصاد العراقي في ظل انهيار اسعار النفط.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح صحفي :" ان  لجنة الاستثمار ، بالتعاون مع وزارة التخطيط ، عملت على تقليص الروتين الملل والطارد للمستثمرين المحليين والاجانب "، مبينة :" ان تخفيف الاجراءات الادارية يعد خطوة نحو دعم القطاع الصناعي والاستثمار".

واضافت  الحامدي :" ان وزير التخطيط ابلغ اللجنة بأنه سيوقع على جميع المشاريع ضمن خطة المشروع الوطني لتشغيل الشباب لدعم الاقتصاد العراقي ، مشيرة الى  :" ان خطوة دعم المشروع الوطني ستسهم في تفعيل جوانب اقتصادية مهمة خلال المرحلة القادمة".

ف.ا
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