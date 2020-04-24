بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 نيسان 2020
آخر الأخبار
بعد خراب الاقتصاد .. لجنة برلمانية تريد جذب المستثمرين ! الحكمة : التخلي عن المحاصصة "اكذوبة" نائبة : رواتب الموظفين مؤمنة حتى نهاية 2020 القرض الجامعي .. فكرة في طور الاعداد بلجنة التعليم البرلمانية سائرون : لم نحدد موقفنا من حكومة الكاظمي .. لحد الان ! العراقيون يعودون إلى الشوارع بكثرة بعد تخفيف إجراءات العزل.. والإصابات بفايروس كورونا تتصاعد نائب ببرلمان كردستان : الاقليم مهدد بكارثة بسبب فساد الحزبين الحاكمين الفتلاوي : اغلب الكتل مازالت مصرة على الاستحقاق الانتخابي المسلمون يستقبلون شهر رمضان تحت حصار فايروس كورونا القبض على 29702 مخالفا لحظر التجوال الوقائي في بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 11:37 ص

خبير اقتصادي: الدولة لا تملك أى حلول ولا رؤية في معالجة الأزمة المالية الحالية

safe_image
حذر المختص بالشأن الاقتصادي، محمد عطية الساعدي، الجمعة، من المراهنة على الوقت وعودة ارتفاع أسعار النفط للعبور الازمة المالية الراهنة التي تمر بها البلاد، منتقدا في الوقت ذاته تخبط الدولة في التعامل مع ملف انخفاض اسعارالنفط.
وقال الساعدي في تصريح له ، ان “الدولة لا تملك اي حلول ولا رؤية في معالجة الازمة المرتقبة”، مبينا ان “الرهان على الوقت في ارتفاع اسعار النفط رهان خاسر كون العالم قد يعاني لعدة شهور من كساد اقتصادي وتوقف شبة تام لاغلب المصانع في العالم”.
وأضاف ان “العالم اليوم يشهد انخفاضا في استهلاك الوقود بسبب توقف حركة التنقل في الطائرات والقطارات ووسائل النقل”، داعيا في الوقت ذاته “الحكومة الى اتخاذ اجراءات سريعة في تنشيط القطاع الزراعي وتقليل النفقات وقطع المخصصات المالية وتقنينن رواتب المسؤولين”.
وحذر الساعدي من “خطوة الادخار الاجباري وتأثيره على شريحة كبيرة من الموظفين الذي يتقاضون رواتب متدنية”. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التعليم

القرض الجامعي .. فكرة في طور الاعداد بلجنة التعليم البرلمانية 24 نيسان 2020 11:26 ص

كورونا-العراق

صحة الديوانية تعلن عن وصول جهاز لفحص كورونا 24 نيسان 2020 09:04 ص

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة : اقل من ربع عدد الاندية العراقية مستوفية شروط البقاء 23 نيسان 2020 02:43 م

جعفر علاوي

وزير الصحة : ربما نعود لاجراءات فرض حظر التجوال الشامل اذا ارتفعت معدلات الاصابة بكورونا 23 نيسان 2020 10:50 ص

كورونا

تسجيل 29 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 23 نيسان 2020 10:43 ص

النفط

النفط يسجل 14.27 دولارا بداية التداولات الآسيوية 23 نيسان 2020 10:09 ص

بسمة بسيم

نينوى .. الاولى في انتاج وتسويق الحنطة 22 نيسان 2020 03:04 م

رز برازيلي

ديالى لن تزرع الرز هذا الموسم 22 نيسان 2020 03:03 م

التعليقات