خبير اقتصادي: الدولة لا تملك أى حلول ولا رؤية في معالجة الأزمة المالية الحالية

حذر المختص بالشأن الاقتصادي، محمد عطية الساعدي، الجمعة، من المراهنة على الوقت وعودة ارتفاع أسعار النفط للعبور الازمة المالية الراهنة التي تمر بها البلاد، منتقدا في الوقت ذاته تخبط الدولة في التعامل مع ملف انخفاض اسعارالنفط.

وقال الساعدي في تصريح له ، ان “الدولة لا تملك اي حلول ولا رؤية في معالجة الازمة المرتقبة”، مبينا ان “الرهان على الوقت في ارتفاع اسعار النفط رهان خاسر كون العالم قد يعاني لعدة شهور من كساد اقتصادي وتوقف شبة تام لاغلب المصانع في العالم”.

وأضاف ان “العالم اليوم يشهد انخفاضا في استهلاك الوقود بسبب توقف حركة التنقل في الطائرات والقطارات ووسائل النقل”، داعيا في الوقت ذاته “الحكومة الى اتخاذ اجراءات سريعة في تنشيط القطاع الزراعي وتقليل النفقات وقطع المخصصات المالية وتقنينن رواتب المسؤولين”.

وحذر الساعدي من “خطوة الادخار الاجباري وتأثيره على شريحة كبيرة من الموظفين الذي يتقاضون رواتب متدنية”.