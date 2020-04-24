الحكمة : التخلي عن المحاصصة "اكذوبة"



اكد تيار الحكمة، ان المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي لا يستطيع ان يتخلى عن مبدأ المحاصصة الحزبية في تشكيل حكومته، مبينا ان التخلي عن المحاصصة "اكذوبة".



وقال النائب عن كتلة الحكمة علي البديري في تصريح صحفي :" ان بعض الكتل السياسية ، من القوى الشيعية والسنية والكردية ، تفرض ارادتها على الكاظمي لاختيار ممثليها في مجلس الوزراء".



واضاف البديري :" ان توزيع الحقائب الوزارية على الكتل والاحزاب السياسية هو عرف سياسي مثبت من 2003 ولغاية اللحظة"، لافتا الى ان "النظام البرلماني هو الذي اسس وشجع مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومات ، ولا يمكن التخلص من النظام المحاصصة الا بنظام رئاسي".



وبيّن النائب عن تيار الحكيم :" ان النظام البرلماني حصص وكتل واحزاب ولا يستطيع الكاظمي ولا أي رئيس الوزراء ان يتخلى عن مبدأ المحاصصة في تشكيل الكابينة الوزارية"، موضحا :" ان هذا النظام يفرض على رئيس الوزراء المكلف الاستجابة للكتل والاحزاب السياسية واختيار ممثليهم في حكومته".



ف.ا

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