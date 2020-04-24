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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 11:26 ص

القرض الجامعي .. فكرة في طور الاعداد بلجنة التعليم البرلمانية

التعليم

كشفت  لجنة التعليم العالي النيابية  عن عزمها طرح فكرة القرض الجامعي لمواجهة جيوش العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات.

وقالت رئيسة  اللجنة غيداء كمبش  في تصريح صحفي :" ان اعدادا  كبيرة تتخرج سنويا من عشرات الجامعات العراقية بمختلف الاختصاصات ، 99% منهم لايجد فرصة عمل في مجاله بعد تخرجه وينتظر سنوات ، والبعض الاخر لايحالفه الحظ ".

واضافت كمبش :" ان لجنة التعليم العالي في مجلس النواب في طور طرح فكرة منح الخريجين قروضا ميسرة لتمويل مشاريع ، دون فائدة مالية ، في اطار  خلق فرص عمل امام الشباب وتنمية القطاع الخاص ودفعه باتجاه التنوع واستثمار قدرات ومواهب الخريجين في طرح مشاريع كثيرة تستوعب احتياجات الاسواق من مختلف المواد والبضائع".

ف.ا
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