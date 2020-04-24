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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 11:25 ص

كورونا يلغي معرض "بيبل بيتش" للسيارات.. وكاليفورنيا تنتظر أغسطس

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أعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم فعاليات معرض "بيبل بيتش" الدولي للسيارات إلغاء فعاليات المعرض لهذا العام بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، فإن المعرض الذي يقام بولاية كاليفورنيا كان من المقرر أن تقام دورته لعام 2020 الجاري بحلول يوم 15 من شهر أغسطس المقبل.
وقال الموقع إن فعاليات هذه الدورة، التي كان من المفترض أن تكون الدورة رقم 70 للمعرض، قد تم تأجيلها لـ15 أغسطس من عام 2021 المقبل.
وأوضحت إدارة تنظيم المعرض أن جميع من تقدموا بشراء تذاكر لحضوره، ستبقى هذه التذاكر سارية المفعول وصالحة لحضور الدورة بعد تأجيلها للعام المقبل.
وكان من ضمن السيارات التي من المفترض أن تشارك بدورة هذا العام من المعرض كل من طراز بورش 917، وطراز Talbot-Lago Grand Sport، وطراز Miller، وطراز Early Electrics.


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