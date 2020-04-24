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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 11:21 ص

سائرون : لم نحدد موقفنا من حكومة الكاظمي .. لحد الان !

بدر الزيادي

اعلن تحالف "سائرون" ان المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي سيقدم كابينته الوزارية خلال جلسة نيابية ستعقد الاسبوع المقبل، مبينا  انه لن يعلن موقفه من الكابينة الوزارية لحين عرضها بالكامل والاطلاع عليها .

وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان التحالف لم يحدد ، حتى الان ، موقفه بمنح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه ".

واضاف :" ان  التحالف بانتظار تقديم الاسماء كاملة للبرلمان والاطلاع عليها ، ومن ثم اعلان موقفه منها"، مشيرا الى :" ان المرشح مصطفى الكاظمي من المؤمل ان يقدم كابينته والتصويت عليها بجلسة البرلمان الاسبوع المقبل ".

واوضح :" ان التحالف منح الكاظمي حرية اختيار الشخصيات ليكون مسؤولا عن كابينته الوزارية ".

ف.ا
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