النفط يودع الأسبوع الأسود ويسجل أسعارا جديدة

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، لتعزز المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة، بعد أن قال منتجون مثل الكويت إنهم سيتحركون لخفض الإنتاج.

فيما وافقت الولايات المتحدة على حزمة اقتصادية إضافية لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 24 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 21.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد ما يزيد على دولار في وقت سابق وقفز 5% أمس الخميس.

وارتفع الخام الأمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 2.3% إلى 16.88 دولار للبرميل، بعد أن زاد 20% في الجلسة السابقة.

واتجهت الأسعار صوب تكبد خسائر للأسبوع الثامن في الأسابيع التسعة الماضية، لتتوج واحدا من أكثر الأسابيع اضطرابا في تاريخ تجارة النفط. ويتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20% هذا الأسبوع فيما من المقرر أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 8% تقريبا.

وانخفض خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية عند سالب 37.63 دولار للبرميل يوم الإثنين بينما هبط برنت لأدنى مستوى في عقدين.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا، إن المكاسب في الأيام الأخيرة لن تخفف بأي حال من الأحوال حجم المبيعات هذا الأسبوع أو اختلال العرض والطلب عالميا والذي جلبنا إلى هذه النقطة.



وأضاف أن "حدوث المزيد من الارتفاعات القوية من هذه النقطة سينطوي على تحديات بدون مؤشرات واضحة على أن ذروة الفيروس باتت قريبة".

وقال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن هناك بوادر كبيرة لانتعاش الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط على المديين القصير والمتوسط، متوقعا أن يسجل البرميل 60 دولارا في مايو/أيار المقبل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول أخرى منتجة للنفط، في إطار تحالف أوبك+، هذا الشهر على خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو 10% من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام، لكن الأسعار واصلت الانخفاض.

وقالت الكويت، الخميس، إنها بدأت خفض إمداداتها النفطية إلى السوق العالمية، وذلك قبل موعد أول مايو/أيار المحدد لبدء سريان اتفاق تخفيضات الإنتاج.

وقلص البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط والمعادن، الخميس، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وقال البنك إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 35 دولارا للبرميل هذا العام، بانخفاض 43% عن متوسط 2019، وفي خفض حاد عن توقعه الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أبلغت أربعة مصادر رويترز أنه سيكون على مشروع أذري-شيراج-جونيشلي الأذربيجاني النفطي أيضا أن يخفض الإنتاج تخفيضا حادا من مايو/أيار في إطار جهود أذربيجان للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق.

ويقول محللون إن الطلب على الوقود في الصين قد يرتفع في الربع الثاني مع تخفيف الحكومة قيودا لاحتواء الجائحة.