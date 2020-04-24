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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 نيسان 2020 11:06 ص

نائب ببرلمان كردستان : الاقليم مهدد بكارثة بسبب فساد الحزبين الحاكمين

سيروان بابان

حذر عضو برلمان كردستان سيروان بابان، من كارثة اقتصادية وانسانية تهدد  الاقليم نتيجة فساد الحزبين الحاكمين ، مشيرا الى :" ان الشارع الكردي غاضب على حكومته وبعض المواطنين لم يتسلموا رواتبهم منذ اشهر ".

وقال بابان في تصريح صحفي :" ان الشارع الكردي والمعارضة في برلمان اقليم كردستان غير راضيين اطلاقا عن اداء الحكومة بقيادة مسرور بارزاني ، والتي لم تتمكن من تحقيق وعودها في تفعيل قوانين القضاء على الفساد واصلاح خلل الادارات السابقة ".

واضاف :" ان الحزبين الحاكمين ، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني،  مسيطران على مفاصل الدولة والبرلمان في الاقليم في خرق واضح للقانون" ، مؤكدا :" ان اقليم كردستان يمر باسوأ حالة على المستويين الاداري والمالي وحتى الاقتصادي، بسبب سيطرة الحزبين ".

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