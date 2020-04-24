نائب ببرلمان كردستان : الاقليم مهدد بكارثة بسبب فساد الحزبين الحاكمين



حذر عضو برلمان كردستان سيروان بابان، من كارثة اقتصادية وانسانية تهدد الاقليم نتيجة فساد الحزبين الحاكمين ، مشيرا الى :" ان الشارع الكردي غاضب على حكومته وبعض المواطنين لم يتسلموا رواتبهم منذ اشهر ".



وقال بابان في تصريح صحفي :" ان الشارع الكردي والمعارضة في برلمان اقليم كردستان غير راضيين اطلاقا عن اداء الحكومة بقيادة مسرور بارزاني ، والتي لم تتمكن من تحقيق وعودها في تفعيل قوانين القضاء على الفساد واصلاح خلل الادارات السابقة ".



واضاف :" ان الحزبين الحاكمين ، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، مسيطران على مفاصل الدولة والبرلمان في الاقليم في خرق واضح للقانون" ، مؤكدا :" ان اقليم كردستان يمر باسوأ حالة على المستويين الاداري والمالي وحتى الاقتصادي، بسبب سيطرة الحزبين ".



