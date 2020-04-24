المسلمون يستقبلون شهر رمضان تحت حصار فايروس كورونا

استقبل ملايين المسلمين، اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك، بعدما أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية والإمارات والكويت، والأردن وسوريا واليمن وفلسطين، أن اليوم هو غرة الشهر الفضيل بعد ثبوت رؤية الهلال.

يأتي ذلك في وقت قررت فيه تخفيف إجراءات الحظر المفروضة على المواطنين، بسبب الظرف الاستثنائي الذي أحدثته جائحة فايروس كورونا.

وسبق أن أعلنت مصر وتونس والعراق ولبنان وتركيا وماليزيا، الأربعاء، أن أمس الخميس المتمم لشهر شعبان.

وبسبب عدم ثبوت رؤية الهلال، أعلنت دول السبت أول أيام رمضان، بينها سلطنة عمان، وباكستان وسلطنة بروناي.

وقالت المحكمة العليا في السعودية، في بيان أمس: "تقرر أن غداً (الجمعة) 1/9/1441ه، حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وأعلنت السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان، لتكون من الثالثة عصراً وحتى الثالثة فجراً.

وفي بيان رسمي، قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين التهاني إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، وجدد دعوته إلى اتباع الإجراءات الضرورية للوقاية من جائحة «كوفيد 19»، داعياً إياهم إلى جعل الشهر الفضيل فرصة للقضاء على الوباء.

ويأتي شهر رمضان في وقت يشهد فيه 1.8 مليار مسلم، إجراءات مشددة فرضتها جائحة كورونا، تسببت في إغلاق المساجد وحظر التجوال، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا. وفرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، المسلمين حول العالم بمناسبة حلول رمضان المبارك.

وعبر جوتيريس، في رسالة مصورة وجهها ليل الأربعاء الخميس للعالم الإسلامي حول العالم، عن أطيب أمنياته لملايين المسلمين بمناسبة الشهر الفضيل، منوهاً بأن صيام رمضان هذا العام سيكون بطبيعة الحال مختلفاً جداً.