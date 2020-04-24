بلاسخارت تهنئ العراقيين بذكرى شهر رمضان المبارك







هنأت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت العراقيين بشهر رمضان المبارك.



وقالت / حسب بيان للبعثة/ : شهر رمضان المبارك هو شهر للسلام والتأمل، يكرسه المسلمون للصلاة والصيام، مؤكدين على الصفح والإحسان تجاه أولئك الأصعب حالاً.



واضافت : إذ تستمر جائحة كوفيد-19 في إحداث عواقب اقتصادية ونفسية ثقيلة في العراق وحول العالم، مع إجراءات الإغلاق وحظر التجول والتباعد الجسدي، يبقى شهر رمضان فرصة للتدبر، والاعتزاز بما لدينا، والاعتناء ببعضنا البعض ووتحقيق راحة البال.



وتابعت :"تتمنى لكم أسرة الأمم المتحدة في العراق شهر رمضان يعمه الأمان والعافية، آملين أن يكون قادم الأيام أفضل. رمضان كريم.