الصيهود : الشعب العراقي بحاجة الى حكومة قوية ومهنية وكفوءة قادرة على مواجه التحديات السياسيةوالاقتصادية والامنية

اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان الشعب العراقي بحاجة الى حكومة قوية ومهنية وكفوءة قادرة على مواجه التحديات السياسبةوالاقتصادية والامنية .



وقال الصيهود في بيان صحفي ان : العراق بحاجة الى حكومة تخدم الشعب مهنية وكفؤة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والفؤية والطائفية التي اثبتت من خلال الحكومات المتعاقبة وتشكيلاتها على أسس المحاصصة انها لاتخدم الشعب العراقي بقدر ما تخدم الجهات التي تتبنى تشكيلها".

واضاف ان : الشعب العراقي يواجه تحديات كبيرة خصوصا التحديات الاقتصادية نتيجة لتدهور أسعار النفط والمرحلة القادمة مرحلة اكثر حرجا وبالتالي نحن بحاجة ماسة الى حكومة تستطيع ان تنقذ العراق وشعبه من هذا الظرف الصعب وعلى الكتل السياسية ان تتخلى عن بالوناتها الاعلامية ومصالحها الخاصة واعطاء الفرصة للمكلف باختيار كابينته.