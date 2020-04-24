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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 24 نيسان 2020 10:14 ص

عضو بخلية الأزمة النيابية: العراق قد يعلن سيطرته على فيروس كورونا نهاية رمضان

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عضو بخلية الأزمة النيابية: العراق قد يعلن سيطرته على فيروس كورونا نهاية رمضان




توقع عضو  خلية الأزمة النيابية، حسن خلاطي  السيطرة على فيروس كورونا  نهاية شهر رمضان المبارك .

وقال عضو خلية الأزمة ولجنة الصحة النيابية حسن خلاطي في تصريح صحفي: إن "الوضع الوبائي في العراق ما زال تحت السيطرة"، لافتاً إلى أن "عدد حالات الإصابات والوفيات بتراجع مستمر".

وأضاف أن معرفة نتائج رفع الحظر الجزئي يمكن أن تظهر خلال أيام، سواء في زيادة الإصابات أو نقصانها، مبيناً أن هناك نوعاً من الثقافة العالية أصبحت لدى المواطنين في عدم التجمع وارتداء الكمامات والقفازات عند خروجهم أثناء رفع الحظر الجزئي.

وأشار إلى أنه "باستمرار التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية سيتراجع عدد الاصابات، لاسيما أن حالات الشفاء بزيادة مستمرة"، مؤكداً أن "التقييم النهائي للوضع الوبائي بحسب الخبراء ومنظمة الصحة العالمية سيكون بعد نهاية شهر رمضان، وقد يعلن العراق خلاله سيطرته على فيروس كورونا".
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