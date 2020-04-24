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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 24 نيسان 2020 10:06 ص

نائب رئيس البرلمان : جلسة منح الثقة مرهونة بوصول اسماء الكابينة الوزارية

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نائب رئيس البرلمان : جلسة منح الثقة مرهونة بوصول اسماء الكابينة الوزارية



اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، ان جلسة منح الثقة مرهونة بوصول اسماء الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي .

وقال الحداد في تصريح صحفي : " حسب قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي ، يرسل المكلف بتشكيل الحكومة البرنامج الحكومي والكابينه الوزارية مع السيرة الذاتية لكل مرشح ، وبعد وصول اسماء المرشحين تقوم الرئاسة بتحديد موعد جلسة منح الثقة ، ولا يمكن تحدد جلسة منح الثقة الا بعد وصول البرنامج الحكومي واسماء المرشحين ".

 واضاف ان" جلسة منح الثقة كان متوقعا انعقادها قبل شهر رمضان ، لكن عدم توافق الكتل والاطراف السياسية اخر ذلك الى اجل غير معلوم ".

ودعا الحداد الكتل والاطراف السياسية الى الاسراع في الاتفاق حول تشكيل الكابينة باسرع وقت ، كون العراق يمر بظروف قاسية من النواحي الاقتصادية والمالية والصحية ".
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