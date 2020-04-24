بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 نيسان 2020 09:47 ص

مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بصد هجوم لداعش في ديالى

الحشد العشائري
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بصد هجوم "داعش" شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "قوة من الحشد العشائري صدت هجوماً شنه عناصر بتنظيم داعش في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأشار المصدر، إلى "مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة آخر جراء صد الهجوم".
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أخر تعديل: الجمعة، 24 نيسان 2020 09:47 ص
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