مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بصد هجوم لداعش في ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بصد هجوم "داعش" شمال شرقي ديالى.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "قوة من الحشد العشائري صدت هجوماً شنه عناصر بتنظيم داعش في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".



وأشار المصدر، إلى "مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة آخر جراء صد الهجوم".