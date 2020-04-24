العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى 22 أيار المقبل

أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي عن تلقيها إشعارا من سلطة الطيران المدني العراقي بتمديد تعليق الرحلات الجوية لغاية 22 أيار المقبل.



وقالت الإدارة في بيان، إنها تلقت إشعاراً رسميا من سلطة الطيران المدني بتمديد تعليق الرحلات الجوية في مطارات العراق كافة ولغاية 22 أيار/مايو المقبل.



وأشار البيان إلى استثناء رحلات الهلال الأحمر والرحلات العسكرية والمساعدات الصحية ورحلات الطوارئ من قرار تمديد التعليق.



وتابع البيان أن قرار تمديد التعليق من سلطة الطيران صدر ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا.