نائب عن تحالف الفتح ينفي صحة أسماء مرشحي الحقائب الوزارية





أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، أن قوائم حكومة المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، والتي تم تسريبها ليلة أمس غير دقيقة، ولا يمكن الحكم عليها قبل إعلان الكابينة الحقيقية.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن "ما نشر من اسماء مرشحين لبعض الحقائب الوزارية، هي مجرد تسريبات، خصوصاً أن أكثر من خمس قوائم ظهرت على انها لمرشحي الوزارات في الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "الأسماء التي نشرت ليس لها اي صحة.



وأضاف: "لا يمكن الحكم على قائمة غير صحيحة، وهي مجرد تسريبات اعلامية، ولا يمكن الحكم بأن الكابينة ستكون قادرة على ادارة المرحلة المقبلة من عدمها، فيجب ان ننتظر تقديم الكابينة الحقيقة، ثم نتمكن من الحكم.



ف.ا