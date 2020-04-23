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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 نيسان 2020 03:18 م

كتلة الحكمة النيابية تنفي تقديم اي وزير في حكومة الكاظمي

تيار الحكمة


نفت كتلة الحكمة النيابية، ، تقديمها اي وزير في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، معتبرة ان ماتتناقله التقارير الاخبارية عن الامر "محاولة لخلط الاوراق.

وقال النائب علي العبودي عضو الكتلة النيابية لتيار الحكمة، في بيان ، "نجدد التاكيد على ان الحكمة لم تقدم اي مرشحا للمكلف الكاظمي لشغل الحقائب الوزارية في حكومته"، نافيا "الانباء التي تحدثت عكس ذلك.

واضاف العبودي ان "الحكمة اعلنت موقفها بشكل واضح سواء في اجتماعات القيادات السياسية مع الكاظمي او من خلال بياناتها الرسمية بتفويض رئيس الوزراء المكلف في اختيار فريقه الحكومي المأمول ولم يقدم اي وزير في حكومة الكاظمي.

واعتبر ان "ماتتناقله بعض وكالات الانباء ووسائل التواصل الاجتماعي يفتقد للمصداقية وياتي ضمن التشويش السياسي وخلط الاوراق.

ف.ا
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