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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 نيسان 2020 03:13 م

قيادي تركماني: الكاظمي استعجل بطرح مرشحي كابينته وتدوير وزير المالية خطأ كبير يضعف حظوظ المكلف

جاسم محمد جعفر البياتي

 قال  النائب الاسبق جاسم محمد جعفر ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي استعجل بطرح اسماء مرشحي كابينته الوزارية الجديدة دفعة واحدة ، مؤكدا انه كان الاجدر ان يتشاور مع الكتل كلا على حدة لاقناعها بالمرشحين او تغييرهم لضمان تمرير التصويت داخل مجلس النواب .

 واضاف  في تصريح  صحفي ،  ان " قائمة مرشحي الحقائب الوزارية في حكومة الكاظمي تبنت ارضاء الكرد ، تحسبا ان لا يتكرر سيناريو المكلف الاول محمد علاوي "، مشيرا الى ان "  بعض الكتل تعتقد ان هذه التشكيلة تمثل كتلتين شيعيتين والكرد وكتلة واحدة من المكون السني فقط ، وان الكاظمي لم يراع وجود خمس كتل شيعية واربع كتل سنية وكتلتين كرديتين اضافة الى التركمان والاقليات ".

واعتبـر ان " الموافقة على اعادة ترشيح فؤاد حسين وزيرا للمالية رغم وجود الاصوات المعترضة ، هو خطأ كبير وقع به الكاظمي ".

واضاف ان " الكاظمي فتح النار على نفسه لان كل الكتل الشيعية ترفض تسلم فؤاد حسين حقيبة وزارة المالية في هذا الظرف المالي الحرج ، مايعني استجابة الكاظمي وحكومته لمطاليب الكرد دون ضغط والحاح "، مبينا ان " اسماء مرشحي الوزارات الاخرى ماتزال بحاجة الى تدقيق اكثر ، رغم جملة الاشكالات على بعض الاسماء الواضحة فيها ".

وبشأن ترشيح ممثل عن المكون التركماني ، حتى  هذه اللحظة لم يرشح المكلف اية شخصية تركمانية في الكابينة الجديدة.

ف.ا
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