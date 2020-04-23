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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 نيسان 2020 02:43 م

الشباب والرياضة : اقل من ربع عدد الاندية العراقية مستوفية شروط البقاء

وزارة الشباب والرياضة

قررت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة تدقيقية بخصوص العدد المبالغ به للاندية الذي وصل الى اكثر من 400 ناد على مستوى العراق.

وقال مصدر في الوزارة في تصريح  صحفي  :" ان اللجنة ستباشر باعمالها قريباً جدا للتعرف على قانونية الاندية ومدى فاعليتها في المشاركات الخاصة بانشطة الاتحادات ، والخطوات الفعلية التي على وفقها تم انشاؤها، وبخلافه سيكون مصير المخالفين الالغاء وسحب الاجازات".

واوضح انه :" سيكون من مهام اللجنة تثبيت الهيئات العامة لمعرفة الخروقات التي تضرب هذا الجانب في العمليات الانتخابية عبر تشكيل عموميات على اهواء ادارات بعض الاندية بعيدا عن الشروط والانظمة التي ينص عليها قانون الاندية النافذ ".

واشار الى انه :" على وفق المعلومات الاولية تبين ان هناك عددا  كبيرا  من الاندية لم توفر الشروط الرئيسة الخاصة باستمرارها ، الامر الذي قد يصل الى الابقاء على ما دون الـ 100 ناد فعلي في العراق".

ف.ا
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