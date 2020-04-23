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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 نيسان 2020 02:34 م

خشان : ضحالة الفكر السياسي والاقتصادي للكاظمي افقدته تأييد الكتل

باسم خشان

بين النائب المستقل باسم خشان، ان الكتل السياسية الداعمة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد تغير مواقفها تجاهه خلال الايام القليلة المقبلة، لافتا الى :" ان جميع الاحزاب تركز على مصالحها في كابينة الكاظمي ،خاصة الوزارات الامنية والتي تمتلك عقودا كبيرة ".

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان ضحالة الفكر السياسي والاقتصادي للكاظمي قد يكون وراء تراجع بعض الكتل عن تقديم الدعم له خلال الايام المقبلة، ومن المرجح تساقط  دعم الكتل واحدة تلو الاخرى ، لترك الكاظمي دون اي تأييد ".

واضاف :" ان هناك تركيزا كرديا للحصول على وزارة المالية ، بعد ان كانوا يسوقون مشاريعهم الخاصة عن طريق وزارة الخارجية، والان وزارة المالية حيث تضمن لهم مصلحة اكبر" .

وتابع :" ان وزارة الدفاع من نصيب السنة وهي تضمن لهم مصالحهم، ويجري الان صراع سني بشأن الكتلة التي ستمثل السنة في تشكيل الحكومة "، مشيرا الى :"  ان هناك تركيزا من قبل الاحزاب السياسية على الوزارات الامنية ، اضافة للوزارات التي لديها ميزانيات وعقود كبيرة كونها تمثل موردا لهم ".

ف.ا
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