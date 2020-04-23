النزاهة : 70 امر قبض واستقدام بحق مسؤولين من الدرجات الخاصة .. خلال شهر واحد !

اعلنت هيئة النزاهة عن عدد اوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق متهمين من الدرجات العليا والخاصة خلال شهر شباط الماضي.



وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان للنزاهة عن:" صدور (70) امر قبض واستقدام بحق وزراء، واعضاء في مجلس النواب، ومحافظين واعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلاً عن وكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها، واحالتها الى القضاء".



واوضحت الدائرة:" ان اوامر القبض والاستقدام صدرت بحق خمسة وزراء ، منهم وزير حالي، وخمسة من اعضاء مجلس النواب منهم ثلاثة حاليون، ووكيل وزير سابق، واثنين من المحافظين السابقين ، واربعة وعشرين مديراً عاماً، منهم تسعة حاليون، فضلاً عن (33) من أعضاء مجالس المحافظات".

ف.ا