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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 نيسان 2020 02:15 م

الصحة العالمية: مؤشرات رفع الحظر الجزئي في العراق غير جيدة

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طالبت منظمة الصحة العالمية، الخميس، الحكومة العراقية باستمرار غلق الحدود والتشديد في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مؤشرات رفع الحظر الجزئي غير جيدة.
وقال ممثل المنظمة أدهم اسماعيل في تصريحات له “اليوم الأول لرفع الحظر الجزئي لم تكن مؤشراته جيدة، بشأن الالتزام بالاجراءات الوقائية على عكس اليوم الثاني”.
وأضاف أن “رفع الحظر الجزئي الأفضل في أول يوم من شهر رمضان، إلا أن الحكومة ارتأت رفعه لحاجة المواطنين إلى شراء التجهيزات استعداداً للشهر الفضيل”.
وتوقع اسماعيل، أن “يكون التزام المواطنين أكثر خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما في النهار بسبب الصيام وحرارة الطقس”، مؤكداً أنه “في حال تراجع الإصابات إلى الصفر أو واحد يمكن الإعلان عن رفع الحظر كلياً”.
وشدد على “ضرورة استمرار غلق المنافذ الحدودية حتى بعد سيطرة العراق على الفيروس، لكون هناك دولاً مجاورة للعراق مازالت تشهد إصابات كثيرة، فيمكن ان يعود المرض من جديد”.
وأشار اسماعيل إلى أن “مراكز البحوث العالمية لم تقدم حتى الآن أي علاج للفيروس”، مبيناً أن “علاج الملاريا كان غير ناجح لكونه تنتج عنه آثار جانبية لهذا نحتاج إلى بحوث تنتج علاجاً يقضي على الفيروس دون أن ينجم عنه أمراض ومضاعفات أخرى”.
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