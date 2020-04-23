بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 نيسان 2020 01:02 م

ترامب: نراقب القمر الصناعي الإيراني عن كثب وسننسف زوارقهم نسفا

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 أكد الرئيس الامنيركي، دونالد ترامب، ان البحرية الأمريكية ستدمر أي زوارق حربية إيرانية تقترب بقوة من السفن الأمريكية.
وقال ترمب في مؤتمره الصحفي اليومي، “لن نقبل بهذا. إذا عرضوا سفننا للخطر وعرضوا طواقمنا وبحارتنا البواسل للخطر.. فلن أسمح بذلك، وسننسفهم نسفا”.
وتابع: “هذا تهديد. عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا”.
وسئل عن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران يوم الأربعاء فقال “نتابع عن كثب”.
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