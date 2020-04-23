بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الخميس، 23 نيسان 2020 12:55 م

الملالي يقتل شعبه بكورونا .. ويحتفل بإطلاق قمر اصطناعي ويؤكد : “هناك مفاجآت جديدة بالطريق”

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الملالي يقتل شعبه بكورونا .. ويحتفل بإطلاق قمر اصطناعي  ويعد بمفاجآت جديدة

وسط سقوط الآلاف بين مصاب وقتيل بفيروس كورونا في إيران والفشل الذريع للنظام في مواجهة الجائحة  يحتفل النظام الإيراني بإطلاق قمر صناعي ويعد بمفاجآت قادمة 


وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تعليقا على نجاح بلاده بإطلاق قمر اصطناعي عسكري، أن الحظر لن يتمكن من إبطاء حركة إيران.


وقال شمخاني : هناك مفاجآت جديدة في الطريق.. لا الحظر أو التهديد أو الترغيب السياسي يمكن أن يبطئوا حركة إيران .

وأوضح أن إنتاج القوة مستمر والاستفادة من المعارف الحديثة ستتواصل متجاهلا أن إيران كانت أضحوكة العالم بعد ان فشلت مرات عديدة في محاولة اطلاق قمر صناعي”.


وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر “نور 1” باستخدام الصاروخ الحامل “قاصد” على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

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