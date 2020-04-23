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الخميس, 23 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 نيسان 2020 12:41 م

تسارع انتشار عدوى كورونا بألمانيا.. وارتفاع في الوفيات بإسبانيا

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2352 حالة وبلغ الإجمالي 148046 إصابة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثالث على التوالي.
وارتفع عدد وفيات الفيروس بواقع 215 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 5094 حالة.

وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة اليوم الخميس إن 440 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 22157. وهذه الوفيات الجديدة أعلى بقليل من اليوم السابق الذي شهد وفاة 435 شخصا بالفيروس. وارتفع عدد الإصابات إلى 213024 من 208389 في اليوم السابق.
وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 181 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكّدة مخبرياً بفيروس كورونا المستجدّ أكثر من مليونين و600 ألف إصابة.

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