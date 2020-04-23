مدرب عراقي يرى اهمية استئناف الدوري .. انصافا لفرق المقدمة



اكد المدرب عبد الاله عبد الحميد اهمية استكمال مسابقة دوري الكرة الممتاز، من اجل انصاف الفرق التي تميزت خلال الجولات الاولى.



وقال عبد الحميد في تصريح صحفي :" بعد ان المحت خلية الازمة الى فتح الحظر بشكل جزئي في بداية شهر رمضان المبارك، وظهور بوادر ايجابية لانحسار وباء كورونا في بلدنا وعودة الحياة الطبيعية مجددا، اصبح لزاما على المعنيين بكرتنا التفكير بايجاد الحلول لاكمال الدوري ".



واضاف :" ان المسابقة المحليّة بنظامها الجديد تبقى على نهايتها 9 ادوار ، ومن الممكن اكمالها بشهر واحد، لضمان استحقاق الفرق المنافسة على المراكز الاولى، لاسيما بعد ان ازالت تعليمات الموسم الحالي مخاطر الهبوط ".



واوضح عبد الحميد :" ان تنظيم اجتماع لممثلي الفرق بوقت مبكر سيتيح لقيادة الهيئة التطبيعية معرفة آراء الفرق بشأن الاستئناف او الالغاء، وفي حال رغبت بعض الاندية بانهاء المسابقة، يمكن اختصار المنافسة بدوري رباعي او خماسي او سداسي من مرحلة واحدة وبتجمع يستحصل جميع الموافقات الصحية والامنية، بغية تحديد بطل الدوري والوصيف ومن يشارك في البطولات الاسيوية والعربية، ومن ناحية اخرى ضمان الجاهزية لدى لاعبي منتخبنا الوطني فنيا وبدنيا للاستحقاقات الخارجية المقبلة ".