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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 23 نيسان 2020 11:25 ص

ديالى وصلاح الدين خاليتان تماما من فايروس كورونا

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ديالى وصلاح الدين خاليتان تماما من فايروس كورونا


اعلنت محافظتا ديالى وصلاح الدين خلوهما بشكل كامل من اصابات فايروس كورونا بعد تماثل مصابين في المحافظتين ومغادرتهما ردهات الحجر الصحي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي :" ان آخر اصابة في المحافظة غادرت ردهة الحجر الصحي بعد تماثل المريض للشفاء وهو رجل في عقده الخمسيني".

واضاف :" ان ديالى سجلت 18 اصابة ، 15 منها تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل 3 وفيات"، مشيرا الى "استمرار عمليات الفحص المستمر والاجراءات الصحية الوقائية في عموم المحافظة بالتنسيق بين دائرة الصحة والدوائر المعنية في المحافظة".

وفي صلاح الدين اعلن مصدر في مستشفى بلد جنوبي المحافظة ، مغادرة المصاب الوحيد بفايروس كورونا ردهة العزل الصحي بعد شفائه التام، مبينا :" ان المصاب منتسب امني من مدينة الصدر ببغداد، تم حجره 15 يوما لاكتساب الشفاء التام ".

من جانبه اكد مدير اعلام  محافظة صلاح الدين جمال الدليمي :" ان المحافظة خالية تماما من اية  اصابات بكورونا، ما دفع الحكومة المحلية وخلية الازمة الى رفع الحظر الجزئي مع بقاء اغلاق مداخل المحافظة مع المحافظات الاخرى كاجراءات احترازية".
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