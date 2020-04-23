كورونا يؤجل اعادة تشغيل اكبر معملين في المناطق الغربية





اعلن قائمقام قضاء القائم غربي محافظة الانبار احمد المحلاوي ، ارجاء العمل باعادة تشغيل اكبر معملين في المناطق الغربية بسبب اجراءات مواجهة فايروس كورونا.



وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان شركات عراقية وبرتغالية وبلجيكية ارجأت عملها لاعادة تشغيل معملي الفوسفات و سمنت قضاء القائم ، بسبب اجراءات كورونا الاحترازية ".



واضاف :" ان الشركات الاستثمارية كان من المقرر ان تباشر بعمليات اعادة اعمار وتأهيل المعملين في الاول من الشهر الجاري ، الا ان فرض حظر التجوال الصحي في عموم مدن المحافظة وغلق كافة مداخلها حال دون المباشرة في العمل ".



واوضح المحلاوي :" ان الشركات الاستثمارية اكملت كافة الاجراءات القانونية للمباشرة بعملية اعادة تشغيل المعملين اللذين يعدان من اهم المعامل الحكومية التي توقف العمل فيها ابان سيطرة عصابات داعش على القضاء ".



يشار الى ان ارهابيي داعش قاموا بتدمير المصانع الحكومية في المناطق الغربية وسرقة محتوياتها وبيعها داخل سوريا ابان سيطرتهم على القضاء.